Бастрыкин оценил ущерб от коррупции

Бастрыкин: ущерб от коррупции в России в 2024 году составил ₽14,2 млрд

Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, его слова приводит Telegram-канал «Следком».

«Ущерб от коррупции, установленный СК в этом году, составил 14,2 миллиарда рублей», — оценил Бастрыкин.

Также председатель СК России сообщил, что в 2024 году следователи направили в суд девять тысяч уголовных дел, возбужденных по факту коррупции. Это на 14,4 процента больше, чем в 2023 году.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за последние пять лет у российских коррупционеров было изъято имущество на 760 миллиардов рублей. Он отметил, что в этот период прокуроры предъявили более 400 соответствующих исков.