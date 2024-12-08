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03:37, 8 декабря 2024Силовые структуры

Краснов оценил изъятое у коррупционеров имущество

Краснов: за пять лет у коррупционеров изъяли имущество на ₽760 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

За последние пять лет у российских коррупционеров было изъято имущество на 760 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.

«Прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 миллиардов рублей», — оценил Краснов.

Генпрокурор отметил, что коррупционеры «набивают свои бездонные карманы» вместо строительства школ и помощи многодетным семьям.

6 декабря сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-заместителя главы Красноярска Алексея Давыдова, подозреваемого в передаче взяток на сумму 73 миллиона рублей бывшему руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города. Силовики полагают, что в схеме вице-мэр выполнял роль одного из посредников, а само преступление произошло в период с сентября 2018-го по декабрь 2019 года.

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