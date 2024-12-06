Бывшего вице-мэра российского города задержали по делу о взятке в 73 миллиона рублей

Бывшего вице-мэра Красноярска задержали по делу о взятке в 73 миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-мэра российского города по подозрению в коррупции. Об этом в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание «360».

По данным следствия, речь идет об экс-заместителе главы Красноярска Алексее Давыдове, подозреваемого в передаче взяток на сумму в 73 миллиона рублей бывшего руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города. Силовики полагают, что в схеме вице-мэр выполнял роль одного из посредников, а само преступление произошло в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года.

Алексей Давыдов занимал должность первого заместителя мэра Красноярска с 2017 по 2021 годы.

20 ноября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего мэра Петрозаводска.