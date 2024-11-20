СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего российского мэра

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего мэра Петрозаводска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карелии.
Экс-мэру вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере»). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год подозреваемый получил более 37 миллионов рублей от представителей компании, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики. Денежные средства передавались экс-мэру через посредника и обеспечивали его содействие в разрешении различных вопросов взяткодателя.
Предварительно, речь идет о Владимире Любарском. По его месту жительства уже прошли обыски.