Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 20 ноября 2024Силовые структуры

СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего российского мэра

СК: экс-мэр Петрозаводска Любарский мог получить 37 млн руб. взяток за пять лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыт размер взятки по делу воевавшего на СВО бывшего российского мэра
Владимир Любарский

Владимир Любарский. Фото: Илья Тимин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего мэра Петрозаводска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карелии.

Экс-мэру вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере»). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год подозреваемый получил более 37 миллионов рублей от представителей компании, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики. Денежные средства передавались экс-мэру через посредника и обеспечивали его содействие в разрешении различных вопросов взяткодателя.

Предварительно, речь идет о Владимире Любарском. По его месту жительства уже прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Коммунальные работы в Лондоне обернулись археологическим открытием

      Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Оценено влияние готовящихся Трампом пошлин на замедление роста экономики Китая

      Жевательная резинка оказалась полезной

      Москвичам пообещали три дня ненастья

      В СПЧ рассказали о массовых обращениях осужденных россиянок к Путину

      В РФС рассказали о выплатах игрокам за вызов в сборную

      На Украине языковой инспектор-гей начал сбор денег на погашение кредита

      Россиян предупредили о рисках одной альтернативы ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше