СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего российского мэра

СК: экс-мэр Петрозаводска Любарский мог получить 37 млн руб. взяток за пять лет

Начало событий в новости Раскрыт размер взятки по делу воевавшего на СВО бывшего российского мэра

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего мэра Петрозаводска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карелии.

Экс-мэру вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере»). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год подозреваемый получил более 37 миллионов рублей от представителей компании, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики. Денежные средства передавались экс-мэру через посредника и обеспечивали его содействие в разрешении различных вопросов взяткодателя.

Предварительно, речь идет о Владимире Любарском. По его месту жительства уже прошли обыски.

