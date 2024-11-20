Раскрыт размер взятки по делу воевавшего на СВО бывшего российского мэра

Экс-мэру Петрозаводска Любарскому вменяют получение взятки в размере 40 млн руб.

Бывшему мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому, воевавшему в зоне специальной военной операции (СВО), вменяют получение взятки в размере 40 миллионов рублей. Такую сумму раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, именно эти деньги были найдены во время обысков в квартире, где жил экс-мэр. Указанная недвижимость принадлежит сыну одного из совладельцев строительной фирмы «Сана».

Владимира Любарского подозревают в получении взяток от компании «Диетгрупп», с которой был заключен контракт по обеспечению питанием больниц и поликлиник. По версии следствия, деньги фигуранту передавались через посредника, в роли которого выступил депутат местного заксобрания Виталий Красулин — в марте он был задержан с поличным при попытке подкупить сотрудника ФСБ.