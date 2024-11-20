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10:49, 20 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности дела воевавшего на СВО бывшего мэра российского города

СК подозревает экс-мэра Петрозаводска Любарского во взятках от «Диетгрупп»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший мэр российского города после ранения на СВО стал фигурантом дела о коррупции

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи подозревают бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского в получении взяток от компании «Диетгрупп», с которой был заключен контракт по обеспечению питанием больниц и поликлиник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, раскрывая подробности расследования.

Размер незаконного вознаграждения исчисляется несколькими десятками миллионов рублей. Взятки Любарскому, как считает следствие, передавались через посредника, в роли которого выступил депутат местного Заксобрания Виталий Красулин, связанный с деятельностью «Диетгрупп». Его с поличным взяли в конце марта при попытке подкупить сотрудника ФСБ .

В отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело. Расследованием дела о получении и даче взяток занимается Следственный комитет России. В настоящее время у него дома проводятся обыски с участием сотрудников ФСБ и МВД.

Владимир Любарский ушел с поста мэра Петрозаводска по собственному желанию в июне 2023 года. Он занимал этот пост с мая 2021 года. Экс-мэр в прошлом служил в ВДВ и МВД по Республике Карелия. У него звание майор полиции. Любарский также отработал несколько лет в Госнаркоконтроле и службе судебных приставов. В органы власти он пришел в 2017 году, заняв пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, а затем был избран в Петрозаводский горсовет.

4 ноября 2023 года сообщалось, что Любарский госпитализирован после ранения в зоне специальной военной операции на Украине. Осколок пробил ему плечо.

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