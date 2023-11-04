Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне военной операции

РБК: бывший мэр Петрозаводска Любарский получил ранение в зоне военной операции

Бывший мэр карельского города Петрозаводска Владимир Любарский был госпитализирован после ранения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сослуживца экс-мэра.

«Да, он ранен, сейчас находится в хирургии. У него перевязка и чистка раны», — сказал собеседник издания.

Сослуживец Любарского отметил, что настроение у бывшего мэра бодрое. Он добавил, что плечо Любарского пробил осколок, из-за чего «рука пока не работает».

Ранее сообщалось, что военкор «Известий» Алексей Полторанин, раненный в зоне проведения СВО, перенес операцию. Журналист поблагодарил врачей, которые провели операцию. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и может разговаривать.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.