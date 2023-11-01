Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:37, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Раненный в зоне СВО российский военкор рассказал о самочувствии

Раненный в Донецке военкор Полторанин перенес операцию

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военкор «Известий» Алексей Полторанин, раненный в зоне проведения СВО, перенес операцию. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналист поблагодарил врачей, которые провели операцию. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и может разговаривать.

«Левая рука немножко перебинтована, левая нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку», — раскрыл подробности раненый военный журналист.

31 октября еще один журналист «Известий» — Евгений Быковский — получил ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Быковский с места ранения был отправлен в одну из городских больниц.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон приехал на переговоры в Казахстан. Почему президент Франции решил обратиться к одному из союзников России?

      Медведев вступил в перепалку со зрителями и получил предупреждение

      Массовое отравление кадетов произошло в Подмосковье

      Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

      Россиянам откроют доступ к уникальному контенту

      Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

      Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

      В высказывании президента Грузии нашли фашизм

      Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

      Названы выдающие проблемы с психикой привычки в еде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости