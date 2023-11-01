Раненный в зоне СВО российский военкор рассказал о самочувствии

Раненный в Донецке военкор Полторанин перенес операцию

Военкор «Известий» Алексей Полторанин, раненный в зоне проведения СВО, перенес операцию. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналист поблагодарил врачей, которые провели операцию. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и может разговаривать.

«Левая рука немножко перебинтована, левая нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку», — раскрыл подробности раненый военный журналист.

31 октября еще один журналист «Известий» — Евгений Быковский — получил ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Быковский с места ранения был отправлен в одну из городских больниц.