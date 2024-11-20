Бывший мэр российского города после ранения на СВО стал фигурантом дела о коррупции

ТАСС: экс-мэр Петрозаводска Любарский попал под следствие за взятку, идут обыски

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, к нему домой для проведения обысков прибыли сотрудники ФСБ и МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Расследованием дела о получении и даче взяток занимается Следственный комитет России. Фабула обвинения пока не раскрывается.

Владимир Любарский ушел с поста мэра Петрозаводска по собственному желанию в июне 2023 года. Он занимал этот пост с мая 2021 года.

Экс-мэр в прошлом служил в ВДВ и МВД по республике Карелия. У него звание майор полиции. Любарский также отработал несколько лет в Госнаркоконтроле и службе судебных приставов.

В органы власти он пришел в 2017 году, заняв пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, а затем был избран в Петрозаводский горсовет.

4 ноября 2023 года сообщалось, что Любарский госпитализирован после ранения в зоне специальной военной операции на Украине. Осколок пробил ему плечо.