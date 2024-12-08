Число направленных в суд уголовных дел о коррупции раскрыли

Бастрыкин: СК России в 2024 году направил в суд 9 тыс. уголовных дел о коррупции

В 2024 году Следственный комитет (СК) России направил в суд девять тысяч уголовных дел, возбужденных по факту коррупции. Такое число раскрыл председатель ведомства Александр Бастрыкин, его слова приводит Telegram-канал «Следком».

«Девять тысяч дел о коррупции направили в суд в 2024 году — на 14,4 процента больше, чем в 2023 году», — рассказал Бастрыкин.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за последние пять лет у российских коррупционеров было изъято имущество на 760 миллиардов рублей. Он отметил, что в этот период прокуроры предъявили более 400 соответствующих исков.