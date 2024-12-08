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05:47, 8 декабря 2024Мир

Пушков раскрыл сюрпризы для Трампа от его противников

Пушков: противники Трампа окружат его представителями «глубинного государства»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Противники избранного президента США Дональда Трампа постараются окружить его представителями «глубинного государства», не дав новому главе Белого дома назначить тех руководителей, которых он планировал. Об этом заявил глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, они избрали, как мы и прогнозировали, другую тактику: "завалить" основных номинантов Трампа на ключевые должности и окружить его все теми же, внешне лояльными ему неоконсерваторами и фигурами, связанными с "глубинным государством"», — раскрыл сюрпризы Пушков.

В качестве примера сенатор привел кандидата на пост министра обороны США Пита Хегсета. Пушков отметил, что сейчас журналиста, претендующего на высокое звание, травят либеральные СМИ. Глава комитета предположил, что он «вряд ли отобьется».

Ранее предложенный Трампом кандидат на пост главы Пентагона Хегсет выступил в американском Сенате, где отверг обвинения парламентариев в совершенном сексуальном насилии и увлечении алкоголем.

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