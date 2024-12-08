Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих. Актер Сергей Маковецкий удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

В октябре Путин наградил орденами четырех российских сенаторов: Алексея Пушкова, Сергея Мартынова, Александра Двойных и Александра Вайнберга. Они были удостоены наград за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.