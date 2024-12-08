ПВО сбила 46 беспилотников в российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 46 БПЛА в пяти областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 декабря сбила 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Астраханской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о работе системы ПВО в Курске и Курчатове. Отмечалось, что первый взрыв местные жители услышали около 4:00, после чего произошло еще несколько с интервалом в 1-2 минуты.