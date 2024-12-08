В Курске и Курчатове произошли взрывы, работает система ПВО

На территории Курска и Курчатова произошли взрывы, в настоящее время работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что первый взрыв местные жители услышали около 4:00, после чего произошло еще несколько с интервалом в 1-2 минуты. Средствами ПВО было ликвидировано несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

7 декабря назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ситуация в регионе непростая.

Ранее в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе будет обязательно нормализовано, а после этого потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.