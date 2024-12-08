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11:26, 8 декабря 2024Мир

Раскрыта информация о сотрудниках российского посольства в Сирии

В посольстве России в Сирии заявили, что с сотрудниками дипмиссии все в порядке
Алина Черненко

Фото: Firas Makdesi / Reuters

С сотрудниками российского посольства в Сирии, где боевики захватили власть, все в порядке. Информацию о них раскрыли ТАСС в дипмиссии.

Других деталей в посольстве привели. Между тем, по данным РИА Новости, из аэропорта Дамаска по-прежнему два раза в неделю осуществляются регулярные рейсы в Россию. Собеседник агентства подчеркнул, что имеющие билеты соотечественники улетают, и «паники нет».

Ранее захватившие сирийское гостелевидение боевики заявили о свержении президента Сирии Башара Асада. Они добавили, что контролируют Дамаск, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

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