Раскрыта стоимость подаренного Сердюковым помолвочного кольца Бородиной

Телеведущая Бородина показала помолвочное кольцо за 5 миллионов рублей

Телеведущая Ксения Бородина показала помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца. Фото она разместила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Драгоценность ей подарил блогер Николай Сердюков, с которым она познакомилась на съемках шоу «Последний герой». Telegram-канал Starhit раскрыл стоимость ювелирного украшения Graff — по данным источника, оно стоит около пяти миллионов рублей.

Ранее знаменитость показала интерьер своей новой квартиры в Москве. На размещенных в сети кадрах можно разглядеть оформление будущей детской, которая выполнена в пастельно-розовых оттенках.