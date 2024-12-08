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11:07, 8 декабря 2024Ценности

Раскрыта стоимость подаренного Сердюковым помолвочного кольца Бородиной

Телеведущая Бородина показала помолвочное кольцо за 5 миллионов рублей
Алина Черненко
Ксения Бородина, Николай Сердюков

Ксения Бородина, Николай Сердюков. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина показала помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца. Фото она разместила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Драгоценность ей подарил блогер Николай Сердюков, с которым она познакомилась на съемках шоу «Последний герой». Telegram-канал Starhit раскрыл стоимость ювелирного украшения Graff — по данным источника, оно стоит около пяти миллионов рублей.

Ранее знаменитость показала интерьер своей новой квартиры в Москве. На размещенных в сети кадрах можно разглядеть оформление будущей детской, которая выполнена в пастельно-розовых оттенках.

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