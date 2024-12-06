Бородина показала интерьер новой квартиры в Москве

Телеведущая Ксения Бородина показала интерьер детской в новой квартире в Москве

Телеведущая Ксения Бородина показала интерьер своей новой квартиры в Москве. Фотографией с эскизом будущего ремонта она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных знаменитостью кадрах можно разглядеть оформление будущей детской. Спальня выполнена в пастельно-розовых оттенках. В комнате есть рабочее место, кровать, туалетный столик, на одной стене висит телевизор, а на противоположной — постеры в рамках.

О покупке квартиры с видом на Парк Победы в Москве Бородина рассказала в августе. Тогда телеведущая заявила, что хочет чаще появляться в столице.

Блогер призналась, что ради приобретения новой недвижимости ей пришлось много работать. Однако четкого источника заработка и способ приобретения жилья она не раскрыла. Сейчас Бородина ремонтирует квартиру и наняла дизайнера, чтобы разработать интерьер помещений.