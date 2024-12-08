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15:17, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об участившихся случаях одного вида мошенничества в Telegram

ГК «Гарда»: мошенники стали чаще создавать аккаунты-двойники в Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мошенники стали чаще прибегать к одному виду мошенничества в мессенджере Telegram. Об этой угрозе россиян предупредили представители группы компаний (ГК) «Гарда», их слова приводит РИА Новости.

Специалисты объяснили, что злоумышленники создают аккаунты, выглядящие как профили коллег, друзей или родственников пользователя. «Но на самом деле созданы для обмана и кражи данных», — подчеркнули они.

Чтобы не стать жертвой с использованием аккаунтов-двойников, в ГК «Гарда» порекомендовали проверить, есть ли написавший пользователю человек в списке контактов. Кроме того, у собеседника можно спросить личную информацию, которая не обсуждалась с ним в чате, чтобы проверить подлинность аккаунта.

В случае, если пользователь обнаружил поддельный аккаунт, специалисты советуют сообщить об этом в техническую поддержку Telegram. Если профиль человека был украден, то следует проверить активные сеансы в мессенджере и завершить подозрительные. После этого, подчеркнули эксперты, нужно сменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, пытающихся получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» с помощью полиса ОМС. Злоумышленники просят жертв назвать код из СМС, который позволит им войти в профиль.

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