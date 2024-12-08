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20:07, 8 декабря 2024Россия

Российские подростки отравились неизвестным веществом и впали в кому

В Краснодаре четыре девочки-подростка отравились и попали в реанимацию
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре четыре девочки-подростка отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию. Об этом сообщает Baza.

По данным авторов публикации, четыре школьницы поступили в больницу с двух адресов — с Агрохимической улицы и улицы Есенина в Музыкальном районе города. Пострадавшим 14-15 лет, у всех медики диагностировали «токсическое отравление неизвестным веществом». Некоторые несовершеннолетние впали в кому. Причиной могло стать употребление наркотиков.

Позже в УМВД по Краснодарскому краю уточнили, что лишь одна девушка была без сознания, и сейчас жизни подростков ничего не угрожает. Выяснилось, что до случившегося подростки гуляли вместе — трое из них учатся в одной школе. Все девочки воспитывались в благополучных семьях и ранее не состояли на учете.

Ранее два подростка в подмосковном Чехове-2 отравились выхлопными газами. Пара несовершеннолетних зашла в машину, завела двигатель и закрылась изнутри. Спасти старшеклассников не удалось.

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