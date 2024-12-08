Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 8 декабря 2024Россия

Двое российских подростков уединились в машине и задохнулись

В подмосковном Чехове-2 подростки уединились для свидания в машине и задохнулись
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В подмосковном Чехове-2 двое подростков уединились для свидания в машине и задохнулись. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

17-летний парень и 16-летняя девушка решили провести свидание в гараже. Пара уединилась в машине, завела двигатель и закрылась изнутри. Из-за незнания последствий своих действий несовершеннолетние отравились выхлопными газами и не выжили.

Ранее в Нижегородской области семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом из-за неисправной вентиляции. Пострадавшим детям было от 9 до 17 лет. Их вместе с родителями госпитализировали.

До этого в селе Троицкое Алтайского края мужчина с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись. Сначала внутри оказался старшеклассник. Несовершеннолетнему стало плохо и старший напарник решил ему помочь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное местонахождение Асада после пропажи его самолета

      Раскрыты подробности празднования 90-летия Алисы Фрейндлих

      Появились сообщения о подготовке к выводу российской авиации из Сирии

      В Совфеде прокомментировали слова Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией

      Кейт Миддлтон высказалась о борьбе с онкологией

      Двое российских подростков уединились в машине и задохнулись

      Трамп призвал Путина начать действовать по Украине

      На митингах в Грузии запретят одно действие

      Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

      Россияне предпочли доллары евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше