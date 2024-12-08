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09:11, 8 декабря 2024Экономика

Рынку нефти предрекли обвал из-за перехода Китая на электромобили

РИА Новости: переход Китая на электромобили может обвалить рынок нефти
Алина Черненко

Фото: helloabc / Shutterstock / Fotodom  

Массовый переход на электромобили в Китае может обвалить рынок нефти. Такой сценарий предрекли эксперты в материале РИА Новости.

Уточняется, что в Поднебесной, на которую приходится 41 процент мирового роста спроса на нефть, все больше людей пересаживаются на электромобили — поэтому столько бензина скоро им не понадобится. Кроме того, потребление снижает затянувшееся экономическое ослабление. Как считают эксперты института World Energy, пик импорта нефти в Китай придется на 2025 год, затем объемы начнут снижаться.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов подчеркнул, что спрос на топливо в КНР начал падать раньше, чем предсказывали эксперты. Так, за первые десять месяцев 2024 года импорт сократился на 3,4 процента. По мнению собеседника агентства, это тревожный сигнал для поставщиков.

Реагируя на происходящее, в ОПЕК продлили сокращение добычи нефти, хотя изначально, в октябре 2023 года, этого делать не планировали. Более того, оценки спроса по итогам 2024 и 2025 годов в очередной раз понизили.

В источнике также говорится, что некоторые технологические проблемы пока препятствуют полному переходу на электромобили. В их числе — сложные процессы производства аккумуляторов и утилизации батарей. По прогнозам экспертов консалтинговых компаний, из-за высокого спроса на черное золото в нефтехимической отрасли и устойчивого интереса к авиатопливу говорить о полном обвале нефтяного рынка пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть. Согласно ее оценкам, потребление углеводородов в текущем году составит 104 миллиона баррелей в сутки.

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