Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 8 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо сделал заявление о будущем Украины

Сальдо: сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно из-за оттока населения и экономической деградации, вызванной зависимостью от Запада. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета», — заявил Сальдо.

По его словам, для создания жизнеспособной государственной структуры потребуются изменения, которые в данный момент на Украине не намечаются.

Ранее Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым. По его мнению, такое развитие событий не разрешит конфликт, а лишь накопит еще больше противоречий и оставит исходящие от Киева угрозы неразрешенными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

      Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

      Пленный боец заявил об отступлении президентской бригады ВСУ в ДНР

      Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума

      Основатель Pink Floyd высказался в адрес Зеленского

      Израильские танки вошли в Сирию

      Сальдо сделал заявление о будущем Украины

      Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

      Лидер правящей партии рассказал о досрочном уходе президента Южной Кореи

      В российском регионе произошло возгорание после падения БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше