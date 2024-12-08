Сальдо: сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно

Сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно из-за оттока населения и экономической деградации, вызванной зависимостью от Запада. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета», — заявил Сальдо.

По его словам, для создания жизнеспособной государственной структуры потребуются изменения, которые в данный момент на Украине не намечаются.

Ранее Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым. По его мнению, такое развитие событий не разрешит конфликт, а лишь накопит еще больше противоречий и оставит исходящие от Киева угрозы неразрешенными.