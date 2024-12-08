Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 поделилась видео с откровенным декольте

Обладательница титула «Мисс Хорватия» и самая сексуальная болельщица чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года Ивана Кнолль показала подписчикам откровенное декольте. Соответствующим видео она поделилась в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в сети кадрах хорватская модель танцует на вечеринке в одном из клубов Майами. На ней надет черный обтягивающий топ с глубоким вырезом.

Во время ЧМ-2022 Кнолль снялась в откровенном наряде и вызвала гнев у фанатов. Девушка позировала на трибуне в красно-белом платье длины мини, оформленном глубоким декольте. Подписчики не оценили образ болельщицы.