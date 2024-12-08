Шольц назвал хорошей новостью победу террористов в Сирии

Шольц назвал хорошей новостью свержение Башара Асада и победу террористов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «хорошей новостью» свержение президента Сирии Башара Асада и победу террористов в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

«Башар Асад жестоко угнетал свой народ, забрал на своей совести бесчисленное количество жизней и заставил множество людей бежать из Сирии, многие из которых также приехали в Германию. Сирийский народ пережил ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии является хорошей новостью», — написал глава немецкого правительства.

Также глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер) заявила, что поражение Асада является «облегчением для миллионов людей в Сирии». Однако она указала на риск захвата власти в стране радикалами, назвав подобной сценарий неприемлемым.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался победе террористов в Сирии, назвав власть Асада «варварской». При этом французский лидер добавил, что Франция привержена обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке.