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16:12, 8 декабря 2024Мир

Шольц назвал хорошей новостью победу террористов в Сирии

Шольц назвал хорошей новостью свержение Башара Асада и победу террористов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «хорошей новостью» свержение президента Сирии Башара Асада и победу террористов в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

«Башар Асад жестоко угнетал свой народ, забрал на своей совести бесчисленное количество жизней и заставил множество людей бежать из Сирии, многие из которых также приехали в Германию. Сирийский народ пережил ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии является хорошей новостью», — написал глава немецкого правительства.

Также глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер) заявила, что поражение Асада является «облегчением для миллионов людей в Сирии». Однако она указала на риск захвата власти в стране радикалами, назвав подобной сценарий неприемлемым.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался победе террористов в Сирии, назвав власть Асада «варварской». При этом французский лидер добавил, что Франция привержена обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке.

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