Симоньян констатировала смерть западной демократии

Симоньян: демократия Запада умерла, нет стран, где поддерживают правительство

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян констатировала, что западная демократия окончательно умерла, и не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА Новости.

«Я бы хотела выразить свои соболезнования всему западному миру в связи с окончательной смертью западной демократии. Она и так была давным-давно стара, больна, местами полоумна, а сейчас умерла», — отметила журналист.

По ее словам, сейчас мир пришел к равенству в «плохом смысле слова». Симоньян заявила, что сейчас уже нет разницы между демократическими странами и диктатурами — те и другие равны.

Ранее Симоньян рассказала, что движет Соединенными Штатами на Украине. Она отметила, что США не могут себе позволить «облажаться по-крупному, особенно после Афганистана», иначе Вашингтону придется изменить свое поведение.