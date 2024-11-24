Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:58, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о мотивации США на Украине

Симоньян: США на Украине не могут себе позволить еще раз облажаться по-крупному
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, чем движет Соединенными Штатами на Украине. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что США не могут себе позволить «облажаться по-крупному, особенно после Афганистана». В противном случае, объяснила Симоньян, «они потеряют тогда все». Это приведет к тому, что Вашингтону придется изменить свое поведение, добавила она.

Ранее Маргарита Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром» Реттом Батлером, который богател на войне. По ее мнению, конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье

      СК заинтересовался возгоранием самолета с российскими гражданами

      Загоревшийся в турецкой Анталье Superjet 100 получил повреждения месяц назад

      Симоньян рассказала о мотивации США на Украине

      Эвакуацию пассажиров лайнера Superjet 100 в Анталье сняли на видео

      Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины

      Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину

      В Киеве раздались взрывы

      В США объяснили опасения из-за близости Маска к Трампу

      Украина пустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше