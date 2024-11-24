Симоньян: США на Украине не могут себе позволить еще раз облажаться по-крупному

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, чем движет Соединенными Штатами на Украине. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что США не могут себе позволить «облажаться по-крупному, особенно после Афганистана». В противном случае, объяснила Симоньян, «они потеряют тогда все». Это приведет к тому, что Вашингтону придется изменить свое поведение, добавила она.

Ранее Маргарита Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром» Реттом Батлером, который богател на войне. По ее мнению, конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум.