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00:20, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян вручила награду в спецноминации «Человек года» участнику СВО

Симоньян вручила награду в спецноминации «Человек года» участнику СВО Хубезову
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вручила в рамках форума «МЫВМЕСТЕ» награду в специальной номинации «Человек года» участнику СВО, полевому хирургу, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Хубезову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.

Отмечается, что награда в спецноминации присуждается за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России.

В октябре российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams. Военнослужащие, уничтожившие несколько Abrams на донецком направлении, получили по 500 тысяч рублей. В объявившей о награде компании напомнили, что выплата за первый уничтоженный Abrams была на порядок выше — пять миллионов рублей.

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