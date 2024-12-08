Симоньян вручила награду в спецноминации «Человек года» участнику СВО Хубезову

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вручила в рамках форума «МЫВМЕСТЕ» награду в специальной номинации «Человек года» участнику СВО, полевому хирургу, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Хубезову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.

Отмечается, что награда в спецноминации присуждается за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России.

В октябре российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams. Военнослужащие, уничтожившие несколько Abrams на донецком направлении, получили по 500 тысяч рублей. В объявившей о награде компании напомнили, что выплата за первый уничтоженный Abrams была на порядок выше — пять миллионов рублей.