Российских бойцов наградили за уничтоженные в зоне СВО Abrams

Российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams

Российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams. О награждении бойцов сообщает «ФедералПресс».

Ранее российская компания ФОРЭС объявила выплату за уничтожение танков, стоящих на вооружении стран НАТО, а также за первый сбитый F-16.

Военнослужащие, уничтожившие несколько Abrams на донецком направлении, получили по 500 тысяч рублей. В объявившей о награде компании напомнили, что выплата за первый уничтоженный Abrams была на порядок выше — пять миллионов рублей.

Ранее танки Abrams заметили в Курской области, бои в которой продолжаются с начала августа. Одна из уничтоженных машин попала на видео. «Знаменитая техника, которая якобы не горит», — прокомментировал автор ролика.