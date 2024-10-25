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08:09, 25 октября 2024Россия

Российских бойцов наградили за уничтоженные в зоне СВО Abrams

Российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams. О награждении бойцов сообщает «ФедералПресс».

Ранее российская компания ФОРЭС объявила выплату за уничтожение танков, стоящих на вооружении стран НАТО, а также за первый сбитый F-16.

Военнослужащие, уничтожившие несколько Abrams на донецком направлении, получили по 500 тысяч рублей. В объявившей о награде компании напомнили, что выплата за первый уничтоженный Abrams была на порядок выше — пять миллионов рублей.

Ранее танки Abrams заметили в Курской области, бои в которой продолжаются с начала августа. Одна из уничтоженных машин попала на видео. «Знаменитая техника, которая якобы не горит», — прокомментировал автор ролика.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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