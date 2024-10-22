«Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

В Курской области среди техники ВСУ заметили американские танки Abrams

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили американские танки Abrams в Курскую область. Один из них, по данным российских военкоров, применили при уничтожении домов в селе Новоивановка. Американский танк появился под прикрытием боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Вероятно, он был использован бойцами 47-й механизированной бригады ВСУ, на вооружении которой находится указанная техника. Известно, что часть этой бригады была переброшена с покровского на курское направление.

В сети также появились кадры уничтоженной западной техники. Один из иностранных танков был подбит российскими бойцами в двух километрах от границы. «Знаменитая техника, которая якобы не горит», — комментирует автор ролика, показывая подбитую бронетехнику крупным планом. По его словам, ролик был сделан в населенном пункте Веселое.

Появление Abrams в приграничье назвали хорошим признаком

Военкор Александр Коц также отметил переброску американских танков в приграничье. Он назвал это хорошим признаком, потому что такое решение говорит о плачевном состоянии резервов ВСУ, «если в авантюру с неясными перспективами бросают самое дорогое».

«С 47-й механизированной бригадой мы давно знакомы. Она со своими "Абрамсами" и "Бредли" уже "отоваривалась" и в Запорожье, и под Авдеевкой, и на покровском направлении. Ну, то есть, это не бронетанковый кулак победы. Во-вторых, это в очередной раз доказывает маниакальную страсть [президента Украины Владимира] Зеленского к широким политическим жестам вопреки военной логике. В чем стратегический смысл удержания плацдарма в Курской области, он так внятно и не объяснил», — прокомментировал Коц появление под Курском танков Abrams.

Фото: Reuters

При этом, по словам командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, ВСУ использовали Abrams, Challenger и Bradley во время первых попыток прорыва российской границы в начале августа. «Ничего специфического нет. Да, есть крепкие модели по типу Bradley, М113, которые выдерживают не один, а два заряда. Но она также горит», — отметил он.

Габариты Abrams назвали одним из его основных недостатков

Журналисты издания Military Watch Magazine (MWM) выделили в качестве одного из основных недостатков американского танка его большие габариты. По их данным, размеры техники облегчают работу российских военных по их поражению.

В материале указано, что украинские солдаты неоднократно жаловались на этот недостаток западной техники. «Из-за огромных размеров машин, которые намного больше, чем танки советской разработки, они привлекают к себе особенно большое количество огня, в то время как их гораздо более крупные очертания облегчают прицеливание», — говорится в статье.

Кроме того, эти танки могут быть беззащитными перед дронами-камикадзе. «[Abrams] дороги, и их трудно воспроизвести из-за полностью разрушенной оборонно-промышленной базы Америки», — писали в The National Interest (NI).

До этого ВСУ в Курской области применили танки Leopard

До Abrams ВСУ применяли в Курской области немецкие танки Leopard. Впервые бойцы Российской армии столкнулись с ними в середине сентября. В тот период данная техника начала фигурировать в сводке Минобороны России как уничтоженная.

Очередной Leopard был уничтожен в Сумской области несколько дней назад. По словам начальника артиллерийского подразделения с позывным Нева, технику удалось подбить с помощью четырех снарядов. «Процесс классический: вскрывается цель, передаются координаты, дальше взаимодействие с разведчиками, которые вскрыли цель, корректируется огонь и уничтожается танк», — пояснил он.