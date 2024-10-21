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15:42, 21 октября 2024Россия

Армия России начала подготовку к штурму Суджи. Что известно о боях в Курской области?

ВС России готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали готовить плацдарм для начала боев за город Суджа в Курской области — до ближайших оборонительных позиций украинской армии остается чуть более двух километров. По данным Telegram-канала Mash, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории бывшего аэродрома, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в районе кирпичного завода.

Издание пишет, что два ближайших к Судже хутора — Колмаков и Дмитрюков — заняли российские военные, аналогичная ситуация складывается в селе Бондаревка.

Ранее армия России освободила четыре населенных пункта в Курской области

Ранее в понедельник, 21 октября, Telegram-канал Shot сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. Речь шла о селе Веретено, а также деревнях Матвеевка, Дуровка и Жебловка. По информации канала, сейчас бои идут в районе деревни Кругленькое.

«В окружении наших бойцов более 1800 всушников — в Суджанском и в Кореневском районах. За сутки противник понес там значительные потери, около десятка были вынуждены сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и разбитой техники ВСУ. Также успехи есть в Колмакове, до Суджи остается семь километров», — пишет Shot.

Фото, Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министерство обороны России сообщило, что Российская армия ударила по 12 украинским бригадам в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Новый Путь, Колмаков, Нижний Клин и Плехово Курской области.

Помимо того, ВС России отразили одну контратаку штурмовиков ВСУ около Новоивановки. В ходе боя противник потерял до 15 бойцов, танк и две боевые бронированные машины, уточнили в ведомстве.

В «Ахмате» назвали контроль над Суджей вопросом времени

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид назвал контроль России над Суджей вопросом времени.

У нас же требование было не столько быстро входить в населенные пункты, сколько сдержать и перемолоть наступающие силы противника. А их было очень много. Это были сотни единиц техники

командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид

По его словам, в первый день наступления украинской армии в Курской области спецназ сжег 39 единиц техники, во второй — 20 единиц. После того как соединение выдержало удар, оно начало наступать на суджанском направлении, отчитался командир отряда.

ВСУ заняли Суджу в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным на территории России, оказавшимся под контролем армии Украины.

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      Варвара Кошечкина
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