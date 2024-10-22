Устроивших бунт под Курахово военных ВСУ перебросили в Курскую область

Взбунтовавшихся под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наказание перекинули в Курскую область. Информацию, ранее озвученную в материале испанской газеты El País, подтвердили российские силовики.

Таким образом под Курск были переброшены силы 116-й бригады территориальной обороны Украины. По словам источника в силовых структурах, командование «за счет и так деморализованных солдат ВСУ пытается хоть как-то исправить ситуацию в Курской области».

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

О массовом дезертирстве в рядах украинской армии El Pais рассказали сами солдаты ВСУ. Согласно их данным, бойцы чаще начали устраивать мятежи и оставлять позиции. По информации генпрокуратуры Украины, по состоянию на октябрь с начала конфликта официально зарегистрировано около 100 тысяч подобных случаев. При этом больше половины из них произошли в текущем году. Среди подобных случаев, в частности, оказался мятеж 116-й бригады и 123-й бригады теробороны — в составе 100 солдат группировка покинула позиции в Угледаре перед взятием города под контроль Российской армией.

Раскрыто влияние массового дезертирства в ВСУ на ход СВО

По мнению члена Комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, украинские бойцы начали оставлять позиции достаточно давно, однако делали бы это с большей силой, если бы не заградотряды, негласное правило для которых заключается в уничтожении дезертиров.

«Я откровенно говорю, что там обстановка очень критическая для Украины. Там полнейшая неразбериха. Я не знаю, как повлияет на них, но для нас уже понятно все. Мы должны зачистить Курскую область побыстрее. У нас наступление по всем фронтам идет нормально», — отметил Заварзин, добавив, что из-за ухудшающейся с каждым днем ситуации для ВСУ в Киеве все чаще начали говорить о необходимости мобилизации восемнадцатилетних и женщин.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Курскую область назвали одним из самых тяжелых участков фронта для ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, считает, что практика оставления позиций украинскими бойцами начнет еще больше развиваться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль армии России. Это, по его мнению, в первую очередь связано с потерями ВСУ в приграничье, которые на данный момент составили более 25 тысяч солдат.

Матвийчук назвал Часов Яр, Торецк и Курскую область самыми сложными участками фронта для украинской армии на данный момент. При этом в приграничье, по его словам, ситуация для ВСУ уже безвыходная. По его оценке, противника удастся вытеснить из российского региона через месяц-полтора.