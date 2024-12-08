В России отреагировали на происходящие в Сирии события

Депутат Чепа: Россия, вероятно, будет вынуждена убрать технику из Сирии

Россия, вероятно, будет вынуждена демонтировать и убрать технику из Сирии, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на происходящие в стране события.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сирийская армия бежала. Оставила все позиции. Это говорит о ее слабости. Это говорит о том, что за несколько лет мы не сумели помочь [президенту Сирии Башару] Асаду подготовить нормальную армию, что террористы за несколько дней захватили всю страну. Они вошли в Дамаск, освободили преступные группы из тюрем. Это серьезные события, к сожалению, неприятные», — прокомментировал Чепа.

Мы вынуждены сейчас, наверное, демонтировать нашу технику и убрать ее оттуда Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее захватившие сирийское гостелевидение боевики заявили о свержении Асада. Они добавили, что контролируют Дамаск, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.