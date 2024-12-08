Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 8 декабря 2024Мир

В России отреагировали на происходящие в Сирии события

Депутат Чепа: Россия, вероятно, будет вынуждена убрать технику из Сирии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Россия, вероятно, будет вынуждена демонтировать и убрать технику из Сирии, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на происходящие в стране события.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сирийская армия бежала. Оставила все позиции. Это говорит о ее слабости. Это говорит о том, что за несколько лет мы не сумели помочь [президенту Сирии Башару] Асаду подготовить нормальную армию, что террористы за несколько дней захватили всю страну. Они вошли в Дамаск, освободили преступные группы из тюрем. Это серьезные события, к сожалению, неприятные», — прокомментировал Чепа.

Мы вынуждены сейчас, наверное, демонтировать нашу технику и убрать ее оттуда

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее захватившие сирийское гостелевидение боевики заявили о свержении Асада. Они добавили, что контролируют Дамаск, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Боевики заявили по гостелевидению о свержении Асада

      Стало известно о планах Асада приехать в Москву

      В России отреагировали на происходящие в Сирии события

      В ЯНАО начали проверку по факту массового отравления детей

      Стало известно о возможной гибели Асада в авиакатастрофе

      Не менее семи россиян захотели зарегистрировать товарный знак «Орешник»

      Раскрыта информация о сотрудниках российского посольства в Сирии

      В МИД России отреагировали на ноту Стокгольма из-за забросанного краской посольства

      Путин поздравил Фрейндлих с 90-летием

      Раскрыта стоимость подаренного Сердюковым помолвочного кольца Бородиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше