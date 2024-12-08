Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума

Сирийские курды призывают свои силы повысить уровень боеготовности

Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии сообщила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального. Это было предложено сделать на фоне продвижения боевиков в стране, пишет РИА Новости.

«В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Сирии мы в демократической автономной администрации призываем силы внутренней безопасности, силы народной самообороны и наши институты к повышению уровня боеготовности до максимального», — говорится в заявлении курдской автономной администрации.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Об этом сообщает Reuters. При этом премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут граждане страны.

Также со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в правительственном квартале Дамаска идет интенсивная перестрелка. До этого стало известно, что сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.