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01:17, 8 декабря 2024Мир

Тысяча человек присоединилась к иску против главы ЕК

Число участников иска против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен достигло 1 тысячи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Тысяча человек присоединилась к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от коронавирусной инфекции более чем на 35 миллиардов евро. Об этом заявил инициатор иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан, пишет ТАСС.

По его словам, в числе участников иска оказались правительства Польши и Венгрии, а также общественные организации и физические лица.

«Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим», — заявил Бальдан.

Ранее активист заявил, что прокуратура Европейского союза саботировала слушания против Урсулы фон дер Ляйен. Он заявил, что 6 января будет решен вопрос о продолжении расследования в отношении фон дер Ляйен, «учитывая ее заявления о наличии судебного иммунитета».

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