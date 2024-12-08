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23:37, 8 декабря 2024Бывший СССР

Украинский военный дважды дезертировал из ВСУ и сдался российским бойцам

Украинский военный Ружицкий дважды дезертировал из ВСУ и сдался бойцам ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский военнопленный Дмитрий Ружицкий рассказал РИА Новости, что дважды дезертировал из подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдался российским бойцам.

«Переоделся в гражданскую [одежду], попил водки с ребятами, посмотрел, кто остался из ребят. Остались, грубо говоря, одни водители. Из пехоты уже никого не было», — заявил Ружицкий.

По его словам, Мирногдара до Покровска его подвезли шахтеры на служебной машине, после чего он добрался до Харькова. Восемь месяцев он прожил в своей квартире в городи Дергачи Харьковского района, а в сентябре 2024 года к нему домой пришла полиция.

Позднее, после штурма их позиций, Дмитрий бежал, бросив оружие, после чего 10 часов плутал по полям и вышел на позиции Вооруженных сил России возле поселка Раздольное, где и сдался в плен.

Ранее украинский военный Александр Гринчук рассказал, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины истощены, поэтому они прибегают к самовольному оставлению части. Как написало агентство Bloomberg, Киев стремится избежать массового призыва, так как он может подорвать экономику и дестабилизировать уставшее от войны население.

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