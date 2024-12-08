В США отказались комментировать судьбу российских баз в Сирии

Администрация США не стала комментировать судьбу российских баз в Сирии

США не намерены спекулировать на тему будущего российских военных баз в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом заявил представитель американской администрации на спецбрифинге по ситуации в Сирии, пишет ТАСС.

По его словам, есть информация, что бывший президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву.

«Посмотрим, что об этом подумают сирийцы, которые десятилетиями боролись против режима Асада, в контексте российских объектов. Однако я оставлю это на усмотрение России и других сторон», — отметил источник.

Он добавил, что не будет спекулировать на тему российских баз. Источник отказался комментировать этот вопрос.

Ранее стало известно, что ушедший со своего поста президент Сирии Асад прилетел в Россию.