Мэрия Тбилиси испортила планы оппозиции установкой новогодней елки

Мэрия Тбилиси решила установить елку у парламента, нарушив планы оппозиции

Мэрия Тбилиси решила начать установку новогодней елки у здания парламента, нарушив тем самым планы оппозиции, которая собиралась на этом месте проводить митинги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Елку устанавливают на этом месте каждый год. Сейчас работы в самом разгаре. Огромная ель имеет искусственную основу и естественные ветви, ее высота примерно равна высоте всего здания, а основание занимает практически всю площадку, где ежедневно собираются протестующие», — отмечает корреспондент агентства.

Как отмечают авторы материала, этот шаг вызвал возмущение оппозиции. Однако полиция охраняет объект, что позволяет продолжать работы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на митингах запретят закрывать лица масками и другими элементами одежды. По данным источника, закон о запрете этого действия примет грузинский парламент. Кобахидзе пояснил, что таким образом удастся предотвратить насилие во время проведения собраний.