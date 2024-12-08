В Госдуме предложили оплачивать работу в новогодние праздники в двойном размере

Депутат Гаврилов: работу с 1 по 8 января нужно оплачивать в двойном размере

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил оплачивать работу в новогодние праздники в двойном размере. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гаврилова, дни с 1 по 8 января, согласно Трудовому кодексу РФ, считаются праздничными нерабочими. «Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник», — напомнил он.

Депутат уточнил, что каждый отработанный сотрудником час нужно будет оплачивать в двойном размере. При этом Гаврилов подчеркнул, что в таком случае сотрудники, работающие за оклад, получат дополнительную оплату сверх месячной нормы рабочего времени.

Работники, труд которых оплачивается на сдельной основе, имеют право на двойные сдельные расценки в новогодние праздники, добавил депутат. Гаврилов также напомнил, что вместо двойной оплаты сотрудник может получить дополнительный день отдыха в нерабочие дни.

В случае, если работодатель не выполнит эти условия, работник может обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию, заключил депутат.

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