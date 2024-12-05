Россиянам нашли дело на новогодние каникулы

Эксперт Орехов призвал заняться ремонтом в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне могут выгодно сделать дома ремонт, рассказал NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений и гендиректор компании НАТЭК Алексей Орехов.

По словам специалиста, за праздничные выходные можно успеть сделать косметический ремонт. Магазины стройматериалов начинают работать с 2–3 января, напомнил эксперт, обычно в это время там проходят крупные распродажи. После наступления Нового года мастера готовы браться за работу со скидкой, чтобы не оставаться без дела в период праздничного застоя.

Ремонт можно сделать и собственноручно. Один-два дня уйдут на подготовку стен, три дня потребуются для поклейки новых обоев. Покраска стен займет всего один день. Орехов напомнил, что в выходные дни нельзя шуметь — запрещены сверление бетонных стен, прокладка электросети или проведение канализации и нарезка плитки.

Ранее стало известно, что большинство россиян тратят на обновление жилья менее 100 тысяч рублей.