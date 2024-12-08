Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 8 декабря 2024Мир

В Румынии заявили о втягивании страны в украинский конфликт

Джеорджеску: администрация Байдена хочет втянуть Румынию в украинский конфликт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Администрация действующего президента США Джо Байдена хочет втянуть Румынию в украинский конфликт. Об этом заявил кандидат на пост главы европейского государства Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea.

«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», — сказал Джеорджеску.

Он добавил, что действующий президент Румынии Клаус Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.

Ранее Джорджеску прокомментировал отмену итогов голосования Конституционным судом страны. «Последнее решение является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийская оппозиция захватила Пальмиру. Как скоро противники Башара Асада могут войти в Дамаск?

      Макрон выложил фото со встречи с Зеленским и Трампом

      Стало известно о согласии Малайзии войти в БРИКС

      В Румынии заявили о втягивании страны в украинский конфликт

      В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине почти на 1 миллиард долларов

      Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине

      Ряд стран заявил об опасности конфликта в Сирии

      Симоньян вручила награду в спецноминации «Человек года» участнику СВО

      Семак прокомментировал поражение «Зенита» от новичка РПЛ

      Кулеба усмонился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за 24 часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше