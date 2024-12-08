Администрация действующего президента США Джо Байдена хочет втянуть Румынию в украинский конфликт. Об этом заявил кандидат на пост главы европейского государства Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea.
«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», — сказал Джеорджеску.
Он добавил, что действующий президент Румынии Клаус Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.
Ранее Джорджеску прокомментировал отмену итогов голосования Конституционным судом страны. «Последнее решение является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — сказал он.