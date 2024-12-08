В Сирии сообщили о взятии под контроль боевиками города у авиабазы России

ТАСС: вооруженная оппозиция захватила город Джебла вблизи авиабазы РФ Хмеймим

Сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль города Джебла, расположенный вблизи авиабазы Воздушно-космических сил РФ Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из очевидцев.

Собеседник агентства уточнил, что боевики еще днем находились в центре города. Поначалу была слышна демонстративная стрельба в воздух, однако ближе к вечеру обстановка в населенном пункте стабилизировалась, и «все стало спокойно», пояснил один из очевидцев.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что российские военные базы в Сирии переведены в режим повышенной боевой готовности. При этом в настоящее время угроз безопасности этим объектам пока не фиксируется, отметили в ведомстве. Россия продолжает «находиться в контакте» со всеми группировками сирийской оппозиции.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вскоре после этого вошли в Дамаск. После взятия столицы президент государства Башар Асад покинул город в неизвестном направлении.

По словам члена политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анаса аль-Абды, после мятежа Асаду отказали в приеме несколько стран, включая Россию. На этом фоне, предположил оппозиционер, Асад мог направиться в одно из африканских государств. Однако фактическое местоположение президента Сирии остается неизвестно до сих пор.