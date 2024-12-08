В США заявили об отслеживании ситуации в Сирии со стороны Байдена

Белый дом: Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден внимательно следит за происходящим в Сирии. Об этом проинформировал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт на своей странице в соцсети X.

«Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе», — отметил он.

При этом Белый дом, Госдеп и Пентагон на текущий момент не ответили на просьбу агентства ТАСС о комментарии по ситуации в Сирии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что в администрации Джо Байдена полагают, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели, а то и нескольких дней. При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники. Также в США заявили, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в Сирии из-за риска усиления террористической угрозы.

