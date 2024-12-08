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03:27, 8 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу телеканала

В Тбилиси напали на съемочную группу оппозиционного канала «ТВ Пирвели»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Тбилиси на митинге неизвестные напали на съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с агентством сотрудники канала рассказали, что одетые в черное нападавшие подбежали к журналистке «ТВ Пирвели» Маке Чихладзе и повалили ее на землю.

После злоумышленники стали избивать оператора. Инцидент произошел на очередной протестной акци на улице Бесики, которая пересекает проспект Руставели, где расположено здание парламента республики.

В пятницу, 6 декабря, один из лидеров оппозиции Грузии Леван Цуцкиридзе назвал две главные цели протестных акций. Первой является непризнание результатов выборов в парламент Грузии 26 октября и назначение нового голосования. Вторая — немедленное освобождение политических заключенных, молодежи, рассказал он.

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