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11:35, 8 декабря 2024Силовые структуры

В ЯНАО начали проверку по факту массового отравления детей

СК начал проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в ЯНАО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

СК начал проверку по факту массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, прибывших на соревнования конькобежцев из Свердловской области. Об этом со ссылкой на управление СК по региону сообщает «Интерфакс».

7 декабря в Тарко-Сале проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали дети-спортсмены из Свердловской области. «После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — заявили в СК.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что два ребенка заразились ветрянкой в психоневрологическом пансионате «Солнечный дом» в Волгоградской области, врачи не смогли их спасти.

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