В ЯНАО начали проверку по факту массового отравления детей

СК начал проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в ЯНАО

СК начал проверку по факту массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, прибывших на соревнования конькобежцев из Свердловской области. Об этом со ссылкой на управление СК по региону сообщает «Интерфакс».

7 декабря в Тарко-Сале проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали дети-спортсмены из Свердловской области. «После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — заявили в СК.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что два ребенка заразились ветрянкой в психоневрологическом пансионате «Солнечный дом» в Волгоградской области, врачи не смогли их спасти.