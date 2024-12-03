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15:18, 3 декабря 2024Россия

Стало известно о смерти двух детей в российском психоневрологическом пансионате

«112»: 2 ребенка скончались после заражения ветрянкой в волгоградском пансионате
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два ребенка заразились ветрянкой в психоневрологическом пансионате «Солнечный дом» в Волгоградской области, врачи не смогли их спасти. О смерти детей сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, первые симптомы заражения ветрянкой у детей, которые находились в пансионате в городе Петров Вал, появились почти месяц назад — 7 ноября. Всего заболели 11 детей, восемь из них забрали в больницу.

Двое детей, предварительно, не выжили из-за осложнений. Жизням остальных несовершеннолетних пациентов ничего не угрожает, шестеро из них остаются под наблюдением врачей. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. В учреждении, по информации V1.ru, введен карантин.

В конце ноября стало известно о смертельном отравлении постояльцев в частном доме престарелых в Алтайском крае. По последним данным, жертвами отравления стали шесть человек. Причиной случившегося стал ротавирус.

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