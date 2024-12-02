Число отравившихся насмерть в соццентре на Алтае увеличилось до шести

Число погибших при отравлении в соццентре на Алтае выросло до шести

Число постояльцев социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае, скончавшихся после отравления, возросло до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве рассказали, что в стационарах находятся 25 человек. Четыре человека — в тяжелом состоянии, 17 — в состоянии средней степени тяжести. Один из пациентов в ночь на 2 декабря скончался.

Также в Минздраве отметили, что у контактного пациента, находящегося в горбольнице Рубцовска, проявилась клиника заболевания, специалисты приступили к лечению.

Всего в центре в Калистратихе находились 28 человек. Ранее сообщалось, что три человека насмерть отравились в частном социальном центре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи допросили персонал социального центра.

Позже директор центра Алик Гельфенбайн заявил, что причиной смерти постояльцев социального центра могла стать ротавирусная инфекция.