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12:26, 8 декабря 2024Наука и техника

В зоне СВО из украинской «Бабы-яги» изготовили «доставляющую подарки» «Тетю Веру»

РИА Новости: в зоне СВО из дрона «Баба-яга» изготовили беспилотник «Тетя Вера»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) из трофейного дрона «Баба-яга» изготовили беспилотник «Тетя Вера», который «доставляет подарки». Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах агентства военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Центр» рассказали о проведенной модернизации трофейного украинского ударного дрона, у которого стандартные двигатели были заменены на FPV-дроны.

«Вся уникальность данного дрона составляет четыре FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, под их одновременным управлением», — заявил боец.

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По его словам, «Тетя Вера» будет использоваться для доставки боеприпасов и провизии, а также в минировании местности. Третий вариант его применения — в качестве ретранслятора.

В октябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины используют в регионе гексакоптеры «Баба-яга» в качестве носителей нескольких FPV-дронов.

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