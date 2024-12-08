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05:49, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

«Википедия» удалила недостоверную информацию об академике Велихове

«Википедия» удалила недостоверную информацию о покойном ученом-физике Велихове
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Евгений Велихов

Евгений Велихов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Википедия» удалила графу «место смерти» ученого-физика Евгения Велихова, где было указано, что он скончался в Турции. Об этом сообщает РБК.

Ранее Роскомнадзор направил требование удалить недостоверную информацию. «Википедию» обвинили в преднамеренном распространении недостоверной информации. «На этот раз о месте смерти российского академика Е. П. Велихова, умершего <…> в Москве», — сообщили в ведомстве.

Почетный президент Национального исследовательского центра Курчатовского института Велихов скончался на 90-м году жизни в Москве 5 декабря. Церемония прощания с ученым в области термоядерного синтеза пройдет в Курчатовском институте 9 декабря. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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