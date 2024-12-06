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20:28, 6 декабря 2024Наука и техника

Стала известна дата церемонии прощания с ученым Велиховым

Церемония прощания с Велиховым пройдет в Курчатовском институте 9 декабря
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Евгений Велихов

Евгений Велихов. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Церемония прощания с ученым в области термоядерного синтеза академиком Евгением Велиховым пройдет в Курчатовском институте 9 декабря. Об этом стало известно РИА Новости от информированного источника.

Выдающегося ученого похоронят на Новодевичьем кладбище.

Почетный президент Национального исследовательского центра Курчатовского института Велихов скончался на 90-м году жизни 5 декабря.

Научные интересы Велихова охватывали такие области, как физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, высокомощные импульсные магнитогидродинамические генераторы, энергетика, а также газовые и технологические лазеры.

С 1973 года он занимал должность научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР и выступил инициатором международного проекта по разработке термоядерной энергии ITER в 1977 году. В период с 2010 по 2012 год он был председателем Совета ITER.

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