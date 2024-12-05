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23:37, 5 декабря 2024Наука и техника

Умер ученый Евгений Велихов

В возрасте 89 лет умер ученый в области термоядерного синтеза академик Велихов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов умер в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских научных кругах.

«Евгения Павловича Велихова не стало», — заявил собеседник агентства.

В 1958 году Велихов завершил обучение на физическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова, получив диплом по специальности «теоретическая физика». Его научные интересы охватывали такие области, как физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, высокомощные импульсные магнитогидродинамические генераторы, энергетика, а также газовые и технологические лазеры.

С 1973 года он занимал должность научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в Советском Союзе и выступил инициатором международного проекта по разработке термоядерной энергии ITER в 1977 году. В период с 2010 по 2012 год он был председателем Совета ITER.

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